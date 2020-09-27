نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولي بالعراق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولي في محافظة ذي قارن حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام، إصابة عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.
وقد أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولي بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.