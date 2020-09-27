آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالمفي ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

حوالي مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 998,463 شخصا في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الأحد.

أصيب أكثر من 32,915,550 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، بينهم 22,574,500 تعافوا حتى اليوم.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 204,499 وفاة.

بعدها البرازيل مع 141,406 وفاة والهند مع 94,503 وفاة والمكسيك مع 46,243 وفاة وبريطانيا مع 41,971 وفاة.

فرنسا: الأطباء قلقون

حذر رئيس المجلس الوطني لنقابة الاطباء من أنه "في غضون ثلاثة الى أربعة أسابيع، اذا لم يتغير شيء، فإن فرنسا ستواجه تفشيا واسعا في كل مناطقها خلال فصلي الشتاء والخريف" مشيرا الى نظام طبي غير قادر على تلبية الطلب.

وقال باتريك بويه في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" إن "الموجة الثانية آتية بأسرع مما اعتقدنا".

في الإطار نفسه طالبت جمعية أطباء باتخاذ "اجراءات جذرية" اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي لتجنب "موجة ثانية ستكون إدارتها أصعب من الموجة الأولى من قبل المستشفيات وطواقم الإنعاش".

أستراليا: رفع القيود

سيرفع حظر التجول في ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، الاثنين بعد شهرين من فرضه.

وسيتمكن سكان ملبورن الخمسة ملايين من الخروج من منازلهم في أي وقت للتوجه إلى العمل أو ممارسة الرياضة أو التبضع. إلا أن عليهم البقاء ضمن نطاق 5 كيلومترات من مكان إقامتهم تحت طائلة دفع غرامة بنحو 5 آلاف دولار أسترالي (3 آلاف يورو).

إغلاق محلي في ويلز

في بريطانيا، سيخضع نصف منطقة ويلز تقريبا لإغلاق محلي حيث سيحظر اعتبارا من الساعة 18,00 الاحد الدخول الى مدينتي كارديف وسوانزي أو الخروج منهما بدون سبب مهني أو تعليمي.

رولان غاروس مع قيود

بدأت بطولة رولان غاروس لكرة المضرب الاحد بعد تأخيرها لستة أشهر بسبب الوباء، مع عدد يومي من المتفرجين يبلغ ألف شخص.

بين القيود المفروضة على اللاعبين إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس بشكل متكرر وضرورة نزولهم في أحد الفنادق التي تحجز لهم ومنع الخروج منها تحت طائلة سحب تصريحهم إلا للخروج الى الملعب في أيام مباراياتهم أو للتدرب او للضرورات الطبية.

المصدر:(أ ف ب)

