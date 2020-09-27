المرصد : وصول أول دفعة من مرتزقة أردوغان إلى أذربيجان

ووفق لما ذكره المرصد، قامت سلطات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بنقل دفعة من مقاتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة، من منطقة عفرين شمال غربى حلب، إلى أراضيها، قبل إرسالهم إلى أذربيجان.

وذكرت مصادر المرصد السورى أنه يجرى تحضير دفعة أخرى للسفر إلى باكو، فى إطار سياسة أردوغان القائمة على إثارة التوتر شرقًا وغربًا باستخدام ورقة المرتزقة، كما هو الحال فى ليبيا.

وتأتى التطورات الأخيرة بعد أيام من التقارير التى نشرها المرصد السورى بشأن نقل أكثر من 300 مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا غالبيتهم من فصيلتى "العمشات" و"السلطان مراد"، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين.

وأشارت المصادر السورية، إلى أنه تم إبلاغ هذه العناصر بأن وجهتها ستكون أذربيجان، مقابل راتب يتراوح ما بين 1500 و2000 دولار أمريكى.

ويتزامن إرسال مرتزقة أردوغان من السوريين إلى أذربيجان مع اندلاع اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، فى أحدث سلسلة من الصراع بين البلدين على منطقة ناغورنى قره باغ.