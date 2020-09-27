بعد إعلان علييف عن الهجوم المضاد.. أرمينيا تتهم أذربيجان بـ إعلان الحرب

وتحدث علييف عبر التليفزيون قائلًا: "الجيش الأذربيجاني يشن هجوما مضادا ناجحا، أسفر عن تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تحرير عدد من البلدات".
وفي ثقة كبيرة، قال رئيس أذربيجان إن العملية العسكرية ستضع حدا لاحتلال الأراضي الأذربيجانية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشينيان، إن القوات الأذربيجانية بدأت الهجوم باتجاه إقليم كاراباخ، فيما أوردت وزارة الخارجية الأرمنية أن الجيش الأذربيجاني يقصف بلدات ومدن المنطقة، بما فيها مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها دوليا.
وأدانت دول روسيا وفرنسا والمجلس الأوروبي وألمانيا وإيران الهجوم والتصعيد الحربي بين الطرفين، بينما انحازت تركيا لأذربيجان وأعلنت دعمها لها.
وبدوره، دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم لضمان عدم تدخل تركيا في التوترات الأخيرة بإقليم ناجورنو كاراباخ، وفق ماذكرت صحف دولية.
وقال رئيس وزراء أرمينيا إن تصرفات تركيا تزعزع استقرار جنوب القوقاز والمناطق المجاورة، في ردٍ منه غير مباشر على الرئيس التركي الذي كال الاتهامات لأرمينيا.
كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بوصول دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى أذربيجان.
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