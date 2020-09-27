بعد موظف القصر الرئاسي.. هل أصيب الرئيس اللبناني بـ كورونا؟

أفادت تقارير صحفية لبنانية خضوع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لــ فحص الـPCR، حيث جاءت نتيجته سلبية، وهو الأمر الذي يثبت عدم انتقال العدوى إليه.

جاء ذلك بعدما تأكدت إصابة كل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وأحد كبار الموظفين في القصر الجمهوري بفيروس كورونا المستجد.

كما ذكرت التقارير اللبنانية أن الرئيس عون يخضع وبشكل دوري لفحص PCR منذ انتشار الفيروس في لبنان وأن خضوعه مؤخرًا للفحص هو إجراء صحي روتيني يقوم به.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن تسجيل 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 35228 .

وبيًنت الصحة اللبنانية بالأمس أنه تم تسجيل 7 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 340 حالة منذ تفشي الفيروس .

كما سجلت الوزارة اللبنانية 492 حالة تعافوا من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 15434 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة على ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين باستمرار.