مقتل 16 جنديا أرمينيا وإصابة 100 في اشتباكات مع قوات أذربيجان

قتل 16 جنديا من جيش أرمينيا وأصيب أكثر من 100 آخرين، خلال اشتباكات مع قوات أذربيجان، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إقليم ناغورني قره باغ.

واتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أذربيجان بـ "إعلان الحرب" على شعبه.

اقرأ أيضا:

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أن جيشه يشن عملية ناجحة لرد هجوم أرمينيا على خطوط التماس في إقليم ناجورنو كاراباخ عقب سيطرة قواته على 6 مناطق كانت تخضع لسيطرة أرمينيا.

كما تبنى برلمان أذربيجان، اليوم الأحد، قرارا يقضي بفرض الأحكام العرفية في عدد من المدن والمناطق على خلفية التوتر العسكري مع أرمينيا.