مقتل 16 جنديا أرمينيا وإصابة 100 في اشتباكات مع قوات أذربيجان

واتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أذربيجان بـ "إعلان الحرب" على شعبه.
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جاء ذلك بعدما أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أن جيشه يشن عملية ناجحة لرد هجوم أرمينيا على خطوط التماس في إقليم ناجورنو كاراباخ عقب سيطرة قواته على 6 مناطق كانت تخضع لسيطرة أرمينيا.
كما تبنى برلمان أذربيجان، اليوم الأحد، قرارا يقضي بفرض الأحكام العرفية في عدد من المدن والمناطق على خلفية التوتر العسكري مع أرمينيا.
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