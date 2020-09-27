البحرين تسجل 650 إصابة جديدة بــ كورونا و 5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأوضحت الصحة البحرينية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أن من بين الإصابات الجديدة 145 حالة لعمالة وافدة و 497 حالة لمخالطي المصابين وثماني حالات قادمة من الخارج.

وبيًنت الصحة البحرينية عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأفادت الوزارة البحرينية أن إجمالي وفيات كورونا في البلاد منذ بداية جائحة " كوفيد 19 " و حتى الآن ارتفع إلى 231 حالة .

وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 59367 حتى الان بعد تسجيل 741 حالة لافتة إلى أن الأعداد التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات بلغت 6804 حالة.