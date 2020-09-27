تطبيق اعتمرنا مميزاته وطريقة تحميله بدء من اليوم الأحد وموعد أداء العمرة

يبحث باستمرار العديد من المواطنين داخل وخارج المملكة العربية السعودية حول تطبيق اعتمرنا وخطوات وآلية التسجيل، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة منذ ساعات عن بدء الحجز اليوم في تطبيق اعتمرنا وحجز موعد، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فقد أوضح البيان الخاص بوزارة الحج والعمرة على ضرورة التأكد من توافر بعض الإرشادات الخاصة بالوقاية في برتوكولات الصحة لأداء العمرة، فقد تزايد الطلب من قبل المواطنين موجهاً إلى الحكومة للنظر في الاستجابة إلى أداء مناسك العمرة والزيارة من وإلى المملكة العربية السعودية، وقد شددت الوزارة على ضرورة الحرص على اتباع الإجراءات التي نعرضها لكل متابعينا من خلال موقعنا ثقفني فقد أصدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة وذلك وفق ترتيبات ومراحل نوضحها من خلال موقعنا ثقفني، حيث أتاح متجر آبل اعتبارًا من اليوم الأحد بدء تحميل تطبيق اعتمرنا الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة الموافق 17 / 2 /1442هـ كمرحلة أولى.

المرحلة الأولى من أداء العمرة:

شهدت الأيام السابقة تصريح من قبل وزارة الحج والعمرة يشير فيه إلى موعد بدء المرحلة الاولى من أداء العمرة وبدء التسجيل في تطبيق اعتمرنا، علماً بأن أداء العمرة سوف يمر بعدد من المراحل لتخفيف العبء فقد حدد في المرحلة الأولى حوالي 6 آلاف معتمر في اليوم وقد أشار إلى موعد المرحلة الثانية على أن تبدأ في 18 من شهر أكتوبر لهذا العام 2020، فقد أشارت أن ذلك بنسبة 30% (أي ما يعادل 6 آلاف معتمر كل يوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار من خلال تطبيق (اعتمرنا) الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أكدت في بيان لها على ضرورة المحافظة على الإجراءات الوقائية وشددت على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد لسلامة الجميع وبصفة خاصة المعتمرين والمصلين، حيث يتم تطبيق هذه التعليمات أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، وشدد في لهجة صريحة على ضرورة الحرص على المسئولين داخل المملكة وخارجها من إقامة الشعيرة بشكل أمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر وبحسب مستجدات الجائحة.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا :

حيث تتمثل آلية التسجيل فيما يلي:

أعلنت الوزارة أنه يتم تحميل تطبيق اعتمرنا من خلال متجر آبل

ثم القيام بتسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد أو الصلاة في الروضة الشريفة

الحصول على التصريح الخاص بالتنقل

الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة

إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز

ارتداء الكمامة والتقيد الاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع

ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين

التوجه إلى الحرم المكي

بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين

مزايا تطبيق اعتمرنا :

يتمتع تطبيق اعتمرنا بالعديد من المزايا التي يمكن للمعتمر الاستفادة منها، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا مزايا تطبيق اعتمرنا وهي: