“أديب” يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

دوت الخليج:- قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، “مصطفى أديب” اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من تكليفه ليكون خلفاً لرئيس الحكومة المستقيلة، “حسان دياب”.

وكانت جهود “أديب” لتشكيل الحكومة قد اصطدمت بشكل مباشر بتمسك الثنائي الشيعي، أمل – حزب الله، بالحصول على وزارة المالية مقابل المشاركة في الحكومة والتصويت لها ضمن جلسة منح الثقة.

تزامناً، كشف “أديب” في تصريحات صحافية له، عقب الاعتذار، أن ما شهدته الساحة اللبنانية خلال جهود تشكيل الحكومة اوصله إلى قناعة بأن التوافق لم يهد موجود بين الفرق اللبنانية، مشدداً على ضرورة أن تستمر مبادرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” كونها تعبر عن نية صادقة من فرنسا تجاه لبنان، على حد قوله.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني، “ميشال عون” أصدر كتاب تكليف باسم “اديب” بعد ترشيحه من نادي رؤساء الحكومات السابقين، كمرشح توافقي بينهم، وذلك بعد أسابيع من كارثة انفجار مرفئ بيروت في آب الماضي، والذي أجبر حكومة “حسان دياب” على الاستقالة.