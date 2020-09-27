دوت الخليج :- انتشر على مواقع التواصل في الاردن فيديو يظهر فيه احدى المضيفات وهي تتعرض للمضايقة من مسافر أردني . ويظهر الفيديو ان المسافر وبعد تلقيه وجبه الطعام اخذ يطلب منها وجبات اردنية غريبه عنها بالتأكيد على سبيل المسخرة او المزاح . واستنكر اردنيون هذا الفعل على انه لا يعكس الصورة الحقيقية. للاردني الذي يجب ان يكون اكثر التزاما . فيديو :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو .. اردني يطلب من المضيفة كأس " جعدة " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.