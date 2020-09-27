ترامب يطالب بإخضاع منافسه بايدن لفحص منشطات

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإخضاع منافسه الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، لفحص المنشطات قبل وبعد أولى المناظرات التى تنعقد بين المتنافسين يوم الثلاثاء المقبل.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، يجرى الرئيس الجمهورى ترامب أول مناظرة مع خصمه الديمقراطى بايدن، فى عرض تلفزيونى يتيح للأمريكيين متابعتهما فى مواجهة مباشرة.

وتأتى المناظرة بعد غد الثلاثاء، بعدما تحدى ترامب الديمقراطيين، ورشّح قاضية تنتمى للتيار المحافظ لتحل محل رئيسة المحكمة العليا الليبرالية المتوفية، روث بادر جينسبورج.

ويتصدر بايدن، 77 عامًا، استطلاعات الرأى على صعيد البلاد، كما فى معظم الولايات المتأرجحة التى تبدل ولاءها بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات فى 3 نوفمبر المقبل.

إلا أن ترامب، 74 عامًا، يخوض حملته الانتخابية بشراسة، إذ يتنقل بين هذه الولايات على متن طائرته الرئاسية "اير فورس وان"، فى وقت يتبع بايدن استراتيجية أهدأ، ومع تاريخه كشخصية استعراضية ماهرة ونقاشاته الحامية، يأمل ترامب بأن تدفع به المناظرة التى ستجرى فى كليفلاند ليتصدر النتيجة.

وحدد مذيع "فوكس نيوز"، كريس والاس، الذى سيدير المناظرة، مواضيع عديدة تتطرق للقضايا السياسية والاجتماعية الأكثر جدلاً فى الولايات المتحدة، لاسيما وباء كورونا، كما تشمل المواضيع سجلات ترامب وبادين والمحكمة العليا التى يسعى ترامب لدفعها باتجاه اليمين، بعد تسمية القاضية أيمى كونى باريت، كبديل للقاضية الراحلة جينسبورج.