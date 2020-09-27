تفاصيل انفجار الصراع الأرميني الأذري المتجمد منذ عقود في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية

تفجر الصراع الأرميني الأذري المتجمد المستمر منذ عقود في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية إلى اشتباكات عسكرية واسعة النطاق اليوم، الأحد، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في التصعيد.
أعلن رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان"، أن يريفان قد تمنح اعترافًا دبلوماسيًا رسميًا بجمهورية أرتساخ التي نصبت نفسها بنفسها، وهي منطقة مستقلة بحكم الواقع تخضع لسيطرة الأرمن في أذربيجان والمعروفة باسم ناجورنو كاراباخ.
"إن مسألة اعتراف آرتساخ مطروحة على جدول أعمالنا" وفقًا لما قاله باشينيان، متحدثًا في جلسة طارئة للبرلمان الأرميني يوم الأحد، مضيفا أنه "يجب أن نفكر بجدية شديدة فيما إذا كنا نتخذ هذه الخطوة أم لا".
وتابع رئيس الوزراء أن يريفان تدرس "كل السيناريوهات لتطور الأحداث".
وجاء إعلان باشينيان في أعقاب تصعيد كبير في التوترات بين جمهورية أرتساخ التي نصبت نفسها وأذربيجان صباح الأحد ، حيث اتهم الجانبان الآخر ببدء الصراع ، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين.
جمهورية أرتساخ هي دولة انفصالية لا يعترف بها أي عضو في الأمم المتحدة ، لكنها تحظى بدعم غير رسمي من أرمينيا ولها مكاتب دبلوماسية غير رسمية في يريفان، وكذلك روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا ولبنان وألمانيا.
ومن الناحية الرسمية، لا تزال منطقة ناجورنو كاراباخ التي تسيطر عليها جمهورية أرتساخ بحكم الأمر الواقع جزءًا من أذربيجان.
وبدأ نزاع ناجورنو كاراباخ في عام 1988 بإطلاق العنان للمشاعر القومية في كل من أرمينيا وأذربيجان من خلال إصلاحات البيريسترويكا للزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.
وأعلن المشرعون من منطقة ناجورنو كاراباخ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالهم عن داخل الجمهورية الأذربيجانية التابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، بينما ألغى البرلمان الأذربيجاني في باكو رسميًا وضع الحكم الذاتي للمنطقة في أواخر عام 1991.
وشنت القوات المسلحة الأرمنية والأذربيجانية والميليشيات حربًا واسعة النطاق للمنطقة بين عامي 1992 و 1994 ، مع انتهاء الصراع بسيطرة القوات الأرمينية على المنطقة.
وسهلت روسيا وقف إطلاق نار هش في 1994 ، لكن الاشتباكات الدامية استمرت في الاشتعال من وقت لآخر في السنوات التي تلت ذلك.
ونزح أكثر من مليون شخص من ناغورنو كاراباخ ومناطق أخرى من أرمينيا وأذربيجان نتيجة للنزاع ، حيث قُتل ما يصل إلى 42000 جندي ومسلحي ومدني من كلا الجانبين خلال الحرب وفي الاشتباكات المتفرقة التي وقعت في السنوات التي تلت ذلك.
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