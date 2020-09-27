بوتين: قلقون جراء التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن بالغ قلقه جراء التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان بمنطقة ناجورني قره باغ الحدودية بين البلدين، ما أسفر عن وجود خسائر بشرية ومادية بين الجانبين.
وذكر الكرملين، في بيان له اليوم، أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الجانبان التصعيد الجاري حاليا في ناجورني كاراباخ".
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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قره باغ، ووفقًا لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".
وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناجورني كاراباخ المعترف بها من جانب واحد، فجرام بوجوسيان، أن المناطق المدنية في الاقليم المتنازع عليه، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجئ.
وألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في كاراباخ.
وبدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية بأن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".
وأعلن الجيش الأذري عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.
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