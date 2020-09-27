شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام يكشف كيف أصبحت الجزيرة قناة مدفوعة الأجر من داعمى الإرهاب حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام النحاس، أستاذ الإعلام، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجهت لقناة الجزيرة الإرهابية ضربة قاضية بالأمس، معقبا: "الجزيرة الإرهابية بوق الجماعات المتطرفة على مستوى العالم". وتابع النحاس، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة الجزيرة الإرهابية أصبحت قناة مدفوعة الأجر من قبل داعمي الإرهاب حول العالم، معقبا: "الوضع داخل القناة أصبح فى منتهى العبث والفوضى، عن أى مهنية يتحدثون".

وكان عدد من الإعلاميين المصريين طالبوا قناة الجزيرة الإرهابية بالاعتذار بعد اعتمادها على فيديوهات مفبركة من نزلة السمان كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورته داخل استوديوهاتها.

وكان الإعلامى يوسف الحسيني وجه رسالة إلى القائمين على قناة الجزيرة، قائلا: "اللى عنده دم أحسن من اللى معندوش؟ دا اللي أنا أعرفه، واللي عنده مهنية يطلع يعتذر".

وأضاف أن العام الماضي وقعت قناة الجزيرة فى نفس الأخطاء التى ارتكبتها مجددا بعرض فيديوهات قديمة وقدموا الاعتذار وأن قناة الجزيرة تدفع أموالا كثيرة لتضليل ووقوع الدولة المصرية بهدف عودة الإخوان مرة أخرى، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة عرضت أشياء كثيرة كاذبة وقامت بالاعتذار عن عرضها مسبقا.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة ”الخليج 365” إن ما تفعله قناة الجزيرة نحفظه منذ عام 2011 قائلا: "طول الوقت نعاني هنا في القاهرة وتعانى العديد من العواصم العربية من الكثير من عمليات التزييف التي تمارسها قناة الجزيرة، ثم لاحقت بها قنوات ومنصات الإخوان الممولة من المخابرات التركية التي تبث من إسطنبول.. طول الوقت الكلام ده موجود.. وطول الوقت بنسعى إلى فضحه.. وواقعة مظاهرة "نزلة السمان" ليست المرة الأولى.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز عربية" أن الشركة المتحدة نفذت "مقلبا" قويا ضد الإخوان، وتم تصويره من ستديو خاص بالشركة، وهذه القنوات حصلت أيضا على فيديو "فرح"، وتم تحويله على أنه مظاهرة وتحويل هذا التجمع الخاص بالفرح إلى شعارات احتجاجية، مشددا على أن التضليل الذى تمارسه قناة الجزيرة وأخواتها والتي تحصل على تمويلات هائلة ليس الأول، وهناك تدليس في الصور وفبركة طوال الوقت، متابعا: "الحمد لله ربنا مكنا في الشركة المتحدة بقيادة تامر مرسى أنه نقدر نكشف هذه الحقيقة.. ونواجه لهذه القنوات صفعة قوية نؤكد فيها أنها بلا أي مهنية".

وشدد الكاتب الصحفى خالد صلاح أن العمل المهنى بهذه القنوات ليس موجودا بالمرة، ولا تعمل بالأساس من أجل الحقيقة، ولكن تعمل على إسقاط الدول لصالح تيارات إرهابية في إطار مشروعها الإرهابى المتكامل، وهؤلاء لا يعملون من أجل المهنة.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح: "منذ أيام قليلة كانوا يفبركون الفيديوهات، ومع الأيام الأولى لدعوات التظاهر، عرضت هذه القنوات مشاهد لضرب مدرعات شرطة ونعود إلى أصل هذه الفيديوهات إلى بلاد أخرى، واستعانت بمشاهد من إسرائيل وسوريا، يتم تركيبها على أنها تستهدف مصر، تعمل على بث الشائعات.. والحمد لله أننا نكشف هذا الزيف وتعمل على إسقاط الشعوب".

وأوضح الكاتب الصحفى خالد صلاح قائلا: "لا يعنيني اعتذارا من هذه القناة، ونحن في معركة على عقول ووعى المصريين والشارع العربى كله، سقطة مكشوفة مفضوحة لا يهمنا الاعتذار، ولكن ما يهمنا أننا نكشف العمل الممنهج لإسقاط الدولة المصرية، وهذه الصفعة من الإعلام العربى.. وهذه القناة لا تتوقف رغم الصفعة القوية بالأمس، لأن المشروع بالأساس يعتمد على علو كلمة الإرهاب في المنطقة والممول من الدوحة".

وكان خالد صلاح، قد فضح، مساء أمس السبت، قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتى انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد ستوديوهاتها، وأرسلتها للجزيرة والقنوات الإرهابية التى ابتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.

وقال خالد صلاح، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز": "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللى غطوا مظاهرات نزلة السمان، وإحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات"، وسخر خالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلًا "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها فى استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى فى مصر، بياخدوا أى بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا فى "الخليج 365 " بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".