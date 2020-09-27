مصر للطيران تستأنف رحلاتها لـ5 وجهات خارجية

أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من سلطنة عمان والأردن ورواندا وجنوب أفريقيا وأوغندا، في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وبذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيدا من الخيارات أمام الركاب، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وقال مصدر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستبدأ استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعياً ، وإلي عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، و اعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة، وإلي جوهانسبرغ بمعدل رحلتين أسبوعياً، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلي عنتيبي اعتباراً من 9 أكتوبر ، وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا إعتبارًا من 9 أكتوبر .

وأضاف المصدر أن الشركة ستطلق تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول ، ويمكن للركاب الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرغ سوف تستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لعدد 301 مقعد.

وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر، تُهيب مصر للطيران بالمسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.

ويأتي الاستئناف بعد فترة توقف دامت أشهرا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الرحلات الجوية على مستوى العالم بسبب الجائحة..