أزمة ناغورنو كاراباخ  "تشتعل".. أحكام عرفية وحظر تجول

أعلنت أذربيجان، الأحد، الأحكام العرفية في البلاد إضافة إلى حظر التجول في باكو ومدن أخرى عدة بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين في منطقة ناغورنو كاراباخ والقوات الأذربيجانية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية، حكمت حاجييف، للصحفيين أنّ "الأحكام العرفية ستسري اعتبارا من منتصف الليل إضافة إلى حظر للتجول من الساعة 21:00 حتى الساعة 06:00" في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في ناغورنو كاراباخ.

وأكّد أيضا أن القوات الأذربيجانية سيطرت في ناغورنو كاراباخ على جبل موروفداغ، الذي يعتبر منطقة استراتيجية بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية التي لا تسيطر عليها باكو منذ عقود.

وأكّدت أذربيجان كذلك السيطرة على 6 قرى في المنطقة، الأمر الذي نفته أرمينيا.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهام بإشعال المواجهات، التي اندلعت، الأحد، على خط الجبهة، علما بأنها الأعنف منذ 2016.