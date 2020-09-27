فيديوجراف .. تركيا تشعل الفتن بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان

وقُتل 30 ألف شخص فى النزاعات الحدودية بين البلدين، واتفقت البلدين على وقف إطلاق النار فى 1994 بوساطة مجموعة "مينسك".

تم جاءت الاشتباكات الأخيرة فى 2020 تصعيدًا نادرًا للصراع، وهددت أذربيجان غنية الطاقة باستعادة السيطرة على المنطقة بالقوة، وتعهدت أرمينيا بسحق أى هجوم عسكرى من جارتها لاستعادة المنطقة.

وعملت تركيا على إشعال الصراع بين البلدين بمساندة أذربيجان ضد أرمينيا، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.