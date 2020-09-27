بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا التصعيد فى قرة باخ

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن بالغ قلقه بعد التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان بمنطقة ناجورنى قرة باخ الحدودية بين البلدين، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية بين الجانبين.





أفاد الكرملين فى بيان له اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث جرت مناقشة التصعيد الجارى حاليا فى ناجورنى قرة باخ. وأضاف بيان الكرملين أن بوتين وباشينيان أكدا على أهمية بذل كل الجهود من أجل منع التصعيد بشكل أكبر فى قرة باخ، حيث أعرب الرئيس الروسى عن القلق البالغ بسبب عودة الاشتباكات على صعيد واسع فى هذه المنطقة.

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