أرمينيا تلوح بإمكانية اعترافها رسميا باستقلال قره باخ

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر فى قضية الاعتراف الرسمى باستقلال "جمهورية قره باخ"، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكرى مع أذربيجان فى قره باخ.





وقال باشينيان فى كلمة ألقاها فى البرلمان الأرمينى، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم"الإخبارية : "نعم، يجب أن ننظر فى مسألة الاعتراف باستقلال أرتساخ (التسمية الأرمنية لجمهورية قره باخ غير المعترف بها)، فهذا الموضوع مدرج فى جدول أعمالنا".

وأضاف :" يتعين أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر فى جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".

فى وقت سابق اليوم، أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف، عن ثقته بأن عملية الهجوم المضاد، التى ينفذها جيش بلاده فى قره باخ، ستضع حدا لاحتلال الأراضى الأذربيجانية.

وكانت اشتبكات عنيفة فى قره باخ اندلعت صباح اليوم، بين الجيش الأرمنى والقوات المحلية من جهة وبين الجيش الأذربيجانى من جهة أخرى، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب فى جولة جديدة من القتال.

وكان إقليم قره باخ، قد انفصل جراء نزاع مسلح فى 1988 عن أذربيجان، التى كان جزءا منها فى الحقبة السوفيتية، ثم أعلن عن استقلاله عام 1991، إلا أنه لم تعترف بالإقليم أى دولة فى العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم، الذى يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.

وتصر أذربيجان، على استعادة قره باخ وإعادة مئات آلاف المهجرين الأذريين إلى مناطقهم هناك، ولا يزال النزاع مستمرا رغم جهود وساطة إقليمية ودولية.