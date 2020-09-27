ماكرون: لن أعلن فشل المبادرة الفرنسية في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن حزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي، مؤكدًا أن بلاده لن تعلن فشل المبادرة التي أعلنتها لحل الأزمة في لبنان.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية "قوى سياسية في لبنان اختارت تغليب مصلحتها على مصلحة الشعب، وهناك قوى أخرى اختارت فرض خياراتها الحزبية وخاصة حزب الله".

وتابع "يجب على حزب الله أن يحترم خيارات اللبنانيين عموما، وسنقدم مساعدات للشعب اللبناني، ولن تمر عبر جهات حكومية".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أمين، السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر السياسي.

واجتمع أديب مع مسؤولين من حزب الله وحركة أمل، الخميس الماضي، من دون أن يرشح عن الاجتماع أي نتائج حاسمة بشأن تشكيل الحكومة، لا سيما ما يتعلق بإصرار الثنائي الشيعي على تسمية وزير المالية.

ويعانى لبنان من أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة، خاصة بعد اعتذار الدكتور مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الأخيرة، بسبب إصرار الأحزاب اللبنانية على التوزيع الطائفي للحقائب، خاصة في ظل صراع على حقيبة المالية.

وفي وقت سابق، واعتبر ماكرون الفشل في تشكيل هذه الحكومة بأنه يدل على "خيانة جماعية" من جانب الأحزاب اللبنانية لوطنهم.