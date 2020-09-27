روسيا تسجل 7867 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى مليون و152 ألف مصاب

أعلن مركز الاستجابة الفيدرالية لفيروس كورونا في روسيا اليوم، الأحد، إن روسيا سجلت 7867 اختبارًا إيجابيًا جديدًا لـ كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة السابقة، ارتفاعًا من 7523 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الحالات التراكمية إلى 1151438 حالة.

وتم تحديد أكبر زيادة في موسكو، حيث تم تسجيل 2016 اختبارًا إيجابيًا جديدًا، إضافةً إلى ذلك تم تحديد 227 حالة جديدة في سانت بطرسبرج و 226 حالة أخرى في منطقة موسكو.

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والارتفاع الأخير هو أكبر زيادة ليوم واحد في إجمالي حالات كوفيد 19 في روسيا منذ يونيو.

وأبلغ مركز الاستجابة الروسي أيضًا عن 99 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مما رفع إجمالي عدد القتلى في روسيا إلى 20324.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد تعافي 3068 شخصًا من المرض خلال اليوم الماضي ، ليصل إجمالي عدد حالات التفريغ إلى 943218.