قبل زيارة اليونان.. تحرك أمريكي في الناتو لتخفيف التوترات بين أثينا وأنقرة بشرق المتوسط

أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، عن إجرائه محادثات مع الامين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولنبرج بشان التوترات في منطقة البحر المتوسط.

ونشر بومبيو تغريدة قال فيها: "سعيد بالتحدث اليوم مع الأمين العام للناتو ينس ستولنبرج، لمناقشة خفض التوترات في الوضع في شرق المتوسط واهمية المحافظة على وحدة حلف الناتو".

ومن المقرر أن يزور بومبيو اليونان غدا الإثينن، و يلتقي بومبيو خلال الزيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين لتجديد الالتزام المشترك بتعزيز الامن والسلام في منطقة شرق المتوسط.

كانت الخارجية الامريكية قالت في بيان إن "الوزير بومبيو سيؤكد خلال زيارته لليونان التزام واشنطن وأثينا بتعزيز الأمن والسلام في شرق المتوسط".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكييس إن استئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا يعد خطوة إيجابية في التقارب، مع التأكيد بأن تظهر أنقرة الثبات والاستمرار في وقف التصعيد.

من جانبه، أشار الرئيس القبرصي، إلى أن تركيا تتصرف بشكل أحادي في البحر المتوسط، مضيفًا أن تركيا تفشل الحوار بسبب سياسة العناد.

وأعرب عن استعداده للمشاركة بحوار بناء مع تركيا، والالتزام بقرار المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن المستوطنين الذين زرعتهم تركيا بالشطر المحتل أكبر من عدد سكانه.

وتابع أن تركيا استولت على حقوق قبرص في شرق المتوسط، داعيا إلى تطبيق القانون الدولي على تركيا، مشيرا إلى أنها غزت سوريا وتدخلت في ليبيا كذلك.