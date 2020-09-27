أرمينيا تحذر تركيا من التدخل في الصراع مع أذربيجان

حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان تركيا من التدخل في الصراع العسكري بين بلاده وأذربيجان، مؤكدا أن التوتر قد يتجاوز الحدود الإقليمية بعدما تعهدت أنقرة بتقديم الدعم الكامل لأذربيجان.

وقال رئيس الوزراء الأرميني إن السلوك العدواني التركي مصدر خطير للقلق، محذرا من أن تحركات أنقرة سيكون لها عواقب وخيمة على جنوب القوقاز والمناطق المجاورة.

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وطالب باشينان المجتمع الدولي بالتدخل لضمان عدم تحرك تركيا في الصراع مع أذربيجان بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ.

واتهم رئيس وزراء أرمينيا أذربيجان بإعلان الحرب على شعبه، ملقيا باللوم على باكو في اندلاع الأعمال العدائية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد بتقديم الدعم الكامل لحليفته أذربيجان، وسط تقارير عن إرسال أنقرة مجموعة من المرتزقة لدعم الجيش الآذري.