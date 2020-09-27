شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يشكل لجنة برئاسة فؤاد بدراوى لمراجعة كشوف الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرار رقم 66 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب وعضوية كل من عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، وفيصل الجمال أمين الصندوق، والدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس الحزب، وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية للإعداد لانعقاد الهيئة الوفدية بالتاريخ المقرر 16/10/2020، ومراجعة كشوف الجمعية العمومية وإصدار بطاقات الدعوة طبقاً لما تقضى به اللائحة الداخلية الخاصة برئاسة حزب الوفد.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، قرر دعوة الهيئة العليا للاجتماع الأربعاء المقبل فى الساعة الرابعة عصراً، وذكر بيان للحزب أنه يتم اعتبار منصب رئيس الحزب خالياً من يوم 17 أكتوبر 2020، وتكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقاً لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية.

وجاء نص القرار كالتالى: "قرار رئيس الحزب رقم 65 لسنة 2020

بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

أولا: إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر:

1- عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

2- موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

3- اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.