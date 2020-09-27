ربط كهربائي بين الأردن والعراق.. والموعد بعد 26 شهرا

وقعت حكومتا الأردن والعراق، الأحد، اتفاقا تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه بموجب الاتفاق الذي تم بواسطة الاتصال المرئي والذي حضره وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، ووزير الكهرباء العراقي، ماجد الإمارة، سيقوم "الأردن بتزويد الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 غيغاوات ساعة سنويا".

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر إن "بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة في الأردن بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول نحو 300 كلم، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد".

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي "أهمية الربط الأردني - العراقي في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار".

وأوضحت إن الاتفاق "سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، والذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي".

ويقوم العراق حاليا باستيراد الغاز والكهرباء من إيران بموجب إعفاء ممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة.