عاجل .. ماكرون يمهل زعماء لبنان من 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة

وتابع ماكرون، فى مؤتمر صحفى له، مساء اليوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية وترت الأجواء فى لبنان، موضحا أن العقوبات ليست الخيار الأفضل فى هذا التوقيت فى لبنان.

وأشار ماكرون، إلى أن المحاسبة المصرفية والقانونية ضرورة لمواجهة الفساد فى لبنان.

وأضاف ماكرون، أن هناك طبقة سياسية فاسدة استحوذت على السلطة فى لبنان، موضحا "مساعدتنا للشعب اللبنانى لن تمر عبر جهات حكومية".