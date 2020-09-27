الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار

واصل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية الصعود مقابل الريال الإيراني، الذي لم يستقر على حال منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، فيما بدأت العملة تسجل بين فترة وأخرى انهيارًا كبيرًا.

وذكر موقع "اقتصاد أون لاين" الإيراني أن "سعر الدولار تجاوز حاجز الـ 293 ألفًا و300 ريال إيراني في الأسواق المحلية المفتوحة، وبدأ يقترب من تسجيل رقمي قياسي لبلوغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد 300 ألف ريال".

وقامت صرافة "صداقت"، أهم شركة صرافة في طهران، بشراء الدولار الأمريكي بقيمة 292 ألف ريال إيراني، فيما غابت عملية بيع الدولار.

وعرضت الصيرفة ذاتها، مساء اليوم الأحد، قيمة شراء الدولار ليوم غدٍ الاثنين بسعر 291 ألف ريال إيراني، دون عرض قيمة للبيع.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، بعد أيام قليلة حرجة في سوق الصرف الأجنبي، وصل سعر الدولار إلى نحو 250 ألف ريال، وبصدمة من الزيادة، هرعت الحكومة الإيرانية وضخت مليارات الدولارات في السوق، وتوقف ارتفاع سعر الدولار لفترة من الوقت، وانخفض إلى 210 آلاف ريال.

وخلال الأشهر الأخيرة، تدخل البنك المركزي الإيراني مرارًا وتكرارًا للسيطرة على سعر الدولار عن طريق ضخ مليارات العملات الصعبة في أسواق الصرف المحلية الفوضوية.