 بيلاروسيا:اعتقال أكثر من 150 متظاهرا 

اعتقل ضباط إنفاذ القانون، اليوم الأحد 27 سبتمبر ، أكثر من 150 شخص خلال احتجاجات غير مصرح بها.

ووفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية، قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا أولغا شيمودانوفا: "تم اعتقال أكثر من 150 شخص في جميع أنحاء البلاد".

ومن جانبه اتهم فلاديمير ماكي وزير خارجية بيلاروس الدول الغربية أمس السبت بمحاولة بث "الفوضى" في بلاده.

وقال ماكي في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان عبر الفيديو: "نشهد عقب فشل محاولات فرض الثورة الملونة علينا محاولات لزعزعة الوضع في البلد".

وأضاف وزير الخارجية: "التدخل في شؤوننا الداخلية والعقوبات والقيود الأخرى على بيلاروس سيكون له أثر عكسي ويضر الجميع".

وتشهد جميع أنحاء بيلاروس احتجاجات جماهيرية منذ التاسع من أغسطس ، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة (وفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1 في المئة من الأصوات).