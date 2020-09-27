بــ 8500 مليار ليرة.. سوريا تعتمد الموازنة العامة الجديدة لعام 2020-2021

مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي السوري برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس الوزراء

وأقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه اليوم الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري

وافادت وكالة الأنباء السورية " سانا" أن اعتمادات الدعم الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة بلغت 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.

وذكرت الوكالة السورية أن مشروع الموازنة يشمل تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات إضافة إلى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.