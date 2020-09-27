تمويل قصير الأجل وبدون تحويل الراتب من بنك ساب للسعودي والمقيم تعرف على الشروط

تمويل قصير الأجل وبدون تحويل الراتب هو أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك ساب بتسهيلات عديدة للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك حزمة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي تلبي احتياجات ومتطلبات الإفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى صعيد العروض التمويلية التي يقدمها بنك ساب الأفراد يقدم البنك تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب وذلك مقابل حساب رهن وديعة نقدية من البنك وذلك لتلبية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل للعملاء كما يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب التمويل وذلك بعد توافر الشروط التي يضعها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب التمويل

مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب

يقدم بنك ساب تمويل فوري قصير الأجل للسعودي والمقيم وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تناسب الالتزامات المالية للعملاء كما يعمل البنك على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب

يتميز تمويل بنك ساب قصير الأجل أنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية

يتميز التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل

يتميز التمويل الفوري من بنك ساب بأقساط ميسرة حتى 24 شهر

يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل بنك ساب بدون تحويل الراتب حتى 50 ألف ريال سعودي

يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي حتى 80٪ من قيمة الوديعة

يتميز التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب أنه متاح لجميع الجنسيات وجميع الموظفين والعاملين في الأعمال الحره داخل المملكة العربية السعودية

طريقة التقديم على طلب تمويل بنك ساب قصير الأجل

يمكن التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي قصير الأجل وبدون تحويل الراتب من بنك ساب من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من بنك ساب وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل أو من خلال زيارة فرع بنك ساب داخل المملكة العربية السعودية