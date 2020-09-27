تمويل شخصي بموافقة فورية يصل الي 50 ألف ريال بدون ضامن

تمويل فوري يصل الي مبلغ قيمته 50 ألف ريال سعودي بدون ضامن، حيث يعتبر ذلك التمويل من أهم القروض التي يحتاجها المواطن السعودي في حياته بشكل عام لسد احتياجاته واحتياجات أبنائه من سد ديون، تصليح منزل أو بناءه من جديد، شراء سيارة أو تصليحها، فكثير منا يتعرض لظروف مفاجئة تحتاج الي أموال فذلك التمويل يساعد الأشخاص بشكل كبير جداً ويتميز بأنه متوافق لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدين الحنيف وذلك باعتباره مقدم من بنك الراجحي الإسلامي، فبنك الراجحي من أهم وأفخم البنوك الإسلامية المعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تضم عدد كبير من العملاء داخل السعودية وذلك لاكتسابه ثقتهم بما يقدمه البنك من أجلهم، فأهم ما يميز بنك الراجحي أنه يقدم تمويلات شخصية تتناسب مع فئات كبيرة جداً من المجتمع السعودي بدون وجود ضامن للمقترض، ويقدم العديد من التمويلات المختلفة كتمويل السيدات وتمويل العقارات، فقد سنتدرج معكم زوار موقعنا هذا ” موقع ثقفني الإخباري ” أهم ما يميز التمويل الشخصي وشروط الحصول عليه وكيفية التقديم.

تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال

يعتبر هذا التمويل الشخصي من أهم التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، وقد يتسأل الكثير من المواطنين السعوديين عنه، لأنه يقدم للعميل بشروط ميسرة بدون كفيل وبفترة سداد مرنة تتناسب مع الظروف المالية للمستفيد من القرض، كما يتميز البنك بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بطلب التمويل فيمكن الحصول علي القرض بسهولة.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية

يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل ولكن بعد توافق الأحكام والشروط التالية:

أن تكون جهة العمل للعميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي معتمدة لدي بنك الراجحي.

ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 400 ريال سعودي.

تقديم استعلام بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

تحديد نوع الوظيفة والقطاع والجهة التابعة.

أن تكون نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري 33% فقط مع تحويل الراتب الشهري.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي