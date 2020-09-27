طريقة تداول اسهم ارامكو بعدما أعلنت الشركة أنها تعيش أفضل فترتها

طريقة تداول اسهم ارامكو؛ حيث يهتم العديد من المواطنين السعوديين من أصحاب الشركات الاستثمارية الكبري بطريقة كيفية تداول أسهم أرامكو في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، فقد مرت شركة أرامكو بالعديد من التغيرات من صعود وهبوط سعر أسهمها في الفترات السابقة منذ أن أعلنت أنها طرحت أسهمها للاكتتاب، فقد نستدرج معكم في هذا المقال عن كيفية وطريقة شراء أسهم أرامكوا وسعر السهم في الشركة.

فقد أعلنت شركة أرامكو في اليوم الوطني التسعين في المملكة العربية السعودية أن الشركة تعيش الآن أفضل عصورها علي الإطلاق علي الرغم مما تعرضت له في فترة انتشار وتفشي فيرس كورونا في العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، فقد صنفت الشركة أنها أكبر شركة نفط علي مستوى العالم، حيث تنتج في اليوم الواحد ما يعادل 10 مليون برميل من النفط وقد يصل سعر البرميل الواحد الي 2.5 دولار أمريكي، كما أن تلك الشركة صاحبة الطرح الأكبر عالمياً وتستحوذ مقدار 70% من رابع أكبر شركة بترول علي مستوى العالم ألا وهي شركة سابك.

تداول اسهم ارامكو

سميت شركة أرامكو بهذا الاسم اختصاراً لإسمها في الأصل وهو (النفط العربية الأمريكية) وأصبحت شركة أرامكو في وقتنا الحالي من أكبر شركات طرح الأسهم للاكتتاب إن لم يكن هي الشركة الأكبر علي الإطلاق علي مر التاريخ، وتمتلك الشركة من احتياطي النفط في العالم بحوالي 265 مليار برميل ومن احتياطي الغاز الطبيعي في العالم حوالي 288 تريليون قدم مكعب.

حددت شركة أرامكو الفئة التي يمكنها شراء أسهم أرامكو المطروحة وهما المواطنين السعوديين، يمكن أيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الأجانب أو العرب، كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً.

البنوك التابعة لشركة أرامكو

بنك سامبا، بنك ساب، البنك الأول، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك الفرنسي السعودي، مصرف الإنماء، لبنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، بنك الجزيرة، البنك الاستثماري السعودي، البنك العربي، مصرف نماء.

طريقة تداول اسهم ارامكو

أعلنت الشركة لعملائها المهتمين بالاستثمار عبر الموقع الإلكتروني الخاص طريقة تداول أسهم ارامكو للمشاركة في اكتتاب الأسهم المطروحة، حيث أوضحت شركة أرامكو طريقة التداول في عدة خطوات تتم كالتالي: