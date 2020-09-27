أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أنها تملك أدلة عن تدخل تركيا إلى جانب أذربيجان فى النزاع بمنطقة قره باخ، مؤكدة أن يريفان تحقق فى تقارير عن وجود مسلحين سوريين هناك، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وصرح المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان بأن الجانب الأرمنى يملك بعض المعلومات التى تسلط الضوء على دور تركيا فى التطورات الأخيرة بقره باغ. وأضاف أن الحديث يدور عن أدلة دامغة على وجود أسلحة تركية لدى القوات الأذرية فى قره باخ، مشددا على أن هذه الحقائق لا تترك مجالا للشك. وتابع: "ثمة حقائق أخرى تحتاج إلى التدقيق، وأما بخصوص المسلحين فليس بإمكانى تأكيد أو نفى هذه الأنباء الآن.. مع مرور الوقت سنجمع مزيدا من الأدلة وسنتحدث عن الموضوع استنادا إلى أدلة أكثر وضوحا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا : تدخل تركيا بجانب أذربيجان واضح .. ونحقق فى وجود سوريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.