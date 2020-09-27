عاجل .. الأمم المتحدة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأحد، لوقف فورى لإطلاق النار فى إقليم ناجورنو قره باخ، بين أرمينيا وأذربيجان، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها.





وتجدد النزاع الحدودى بين أرمينيا وأذربيجان بسبب مرتفعات «ناجورنى قره باخ»، الذى بدأ فى نهاية الثمانينات مع استقلال البلدين عن الاتحاد السوفيتى. وقُتل 30 ألف شخص فى النزاعات الحدودية بين البلدين، واتفقت البلدين على وقف إطلاق النار فى 1994 بوساطة مجموعة "مينسك". ثم جاءت الاشتباكات الأخيرة فى 2020، وهددت أذربيجان غنية الطاقة باستعادة السيطرة على المنطقة بالقوة، وتعهدت أرمينيا بسحق أى هجوم عسكرى من جارتها لاستعادة المنطقة. وعملت تركيا على إشعال الصراع بين البلدين بمساندة أذربيجان ضد أرمينيا، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.

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