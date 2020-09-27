السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على المساندة في أزمة الفيضانات

وأوضح هيكل لوزير الإعلام السوداني عن نية الوزارة خلال هذا العام بزيادة عدد المنح المُقدمة للإعلاميين السودانيين في معهد التدريب بوزارة الدولة للإعلام، وزيادة سُبل التعاون الإعلامي بين مصر والسودان في هذه المرحلة التاريخية الهامة، وتطوير الشراكات الإعلامية لإحياء ثقافة شعبي وادي النيل، وبخاصة من الشباب في البلدين .
كما اتفق الوزيران على تبادل الزيارات خلال المرحلة القادمة لبحث المزيد من التعاون في المجال الإعلامي.
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