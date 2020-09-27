السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على المساندة في أزمة الفيضانات

أجرى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اتصالًا هاتفيًا مع فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، وجه خلاله الوزير السوداني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على مساندتهم للسودان خلال أزمة الفيضانات الأخيرة.

وأعرب صالح عن تقدير الشعب السوداني كله لهذه الوقفة، كما توجه بالشكر للإعلام المصري على اهتمامه الكبير بالشأن السوداني خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى انحسار الأزمة خلال الأيام الماضية وأن السودان في مرحلة ما بعد الأزمة في الوقت الحالي.





من جانبه، أكد هيكل حرص مصر الشديد على العلاقات المتينة مع السودان، موضحًا أن العلاقات الودية بين البلدين ممتدة عبر التاريخ.





وأوضح هيكل لوزير الإعلام السوداني عن نية الوزارة خلال هذا العام بزيادة عدد المنح المُقدمة للإعلاميين السودانيين في معهد التدريب بوزارة الدولة للإعلام، وزيادة سُبل التعاون الإعلامي بين مصر والسودان في هذه المرحلة التاريخية الهامة، وتطوير الشراكات الإعلامية لإحياء ثقافة شعبي وادي النيل، وبخاصة من الشباب في البلدين .

كما اتفق الوزيران على تبادل الزيارات خلال المرحلة القادمة لبحث المزيد من التعاون في المجال الإعلامي.