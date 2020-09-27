أرمينيا: أنقرة زودت أذربيجان بمعدات عسكرية.. وطائرات تركية قرب قره باغ

اتهم وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان، تركيا بالعمل على زعزعة الاستقرار في إقليم ناجورني قره باغ.

وأكد مناتساكانيان في تصريحات لقناة "العربية" أن التدخل التركي يعزز العمل العدائي، مضيفا "لدينا القدرة الكاملة للدفاع عن أنفسنا وعن إقليم قره باغ".

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وأوضح أن أنقرة لعبت دورا في هذه الأزمة ضد أرمينيا، وعملت على تزويد أذربيجان بالمعدات والآليات العسكرية، فضلا عن التدريبات المشتركة بين القوتين.

وأضاف أن أرمينيا تأكدت من نقل معدات تركية إلى أذربيجان، فضلا عن رصد الطائرات التركية على مقربة من قره باغ.

ووصف الوزير الأرميني التقارير حول إرسال المرتزقة السوريين إلى أذربيجان بـ"المزعجة".

وشدد على أن تصرفات تركيا تعزز العمل العدائي العسكري، ويهدد الاستقرار في قره باغ.