تحذير سعودي من كريمات الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تحذيرا من استخدام كريمات الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة لما قد تسببه من أعراض جانبية خطيرة.

وأوضحت الدواء السعودية في تحذيرها أن الأعراض الجانبية البسيطة التي تسببها تتمثل في تشققات جلدية يصعب علاجها مستقبلا وبقع بيضاء أو اسمرار في الجسم وتحسس الوجه واحمراره.

وأفادت أن الأعراض الخطيرة الناتجة عن استخدام كميات كبيرة منها تتمثل في ضمور في طبقة الجلد الخارجية وظهور شعر سميك في الوجه والجسم.

وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ان الاستخدامات الصحيحة لكريمات الكورتيزون تكون بشكل موضعي لعلاج بعض الحالات المرضية كالأكزيما والصدفية.