دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، وحثت الأطراف المتصارعة في أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وشهدت منطقة ناجورنو كاراباخ تصعيدًا على خلفية التوترات بين أرمينيا وأذربيجان في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حيث اتهم الجانبان بعضهما البعض بإثارة الأعمال العدائية.
وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هذا التصعيد في العنف.
ودعا نائب وزير الخارجية بيجون، وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، ووزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكانيان، لحث كلا الجانبين على وقف الأعمال العدائية على الفور، واستخدام روابط الاتصال المباشر القائمة بينهما لتجنب المزيد من التصعيد، وتجنب أي شيء غير مفيد.
وقال مورجان أورتاجوس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الاذرية، في بيان إن الخطابات والأفعال تزيد من التوترات على الأرض.
كما أوضح أورتاجوس أن الولايات المتحدة تعتقد أن "المشاركة في العنف المتصاعد من قبل الأطراف الخارجية لن تكون مفيدة للغاية وستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات الإقليمية''، وحث الجانبين على العمل مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك للعودة إلى المفاوضات الجوهرية في أقرب وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.