تعرض موظفان مصريان في الكويت للإهانة والسب داخل المسجد الكبير، وذلك بعد مطالبتهما أحد المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، يعمل المصريان في المسجد الكبير بالكويت، وخلال قيامهما بواجبهما للتأكد من تطبيق المصلين للإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وجدا مصليا لا يلتزم بها.
وأوضحت أن الموظفين لفتا انتباهه للأمر حفاظا على صحته وصحة الآخرين.
وذكرت الصحيفة أن المصلي لم يعر المصريين أي اهتمام، وعندما قاما بتذكيره مرة أخرى، انهال عليهما بالسباب والشتائم.
ونقلت عن مصدر أمني قوله إن المصريين توجها إلى قسم الشرطة وسجلا قضية أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من جديد.. إهانة مصريين داخل مسجد في الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.