أرمينيا: سندافع عن إقليم قره باغ وحريصون على الخيار السلمي

قال وزير الخارجية الأرميني، مساء اليوم الأحد، إن بلاده ستدافع عن أمن وحرية إقليم نارغوني قره باغ، مؤكدًا أنها حريصة على الخيار السلمي.

ومنذ قليل، دعت وزارة الخارجية الأمريكية أرمينيا وأذربيجيان إلى ضبط النفس، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بينهما صباح اليوم في إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ندعو إلى إطلاق فوري لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات للتهدئة".

من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا تتحرى التقارير التي تفيد وجود مقاتلين مرتزقة سوريين في أذربيجان، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين البلدين صباح اليوم.

واندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

و أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

وقال باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".

وكان إقليم قره باغ انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991، إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.