نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياسي سوري يكشف لـ"الفجر" أذرع أردوغان بالحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرمينيا واذربيجان، دخلا دائرة الصراع اليوم الأحد، بعد وقوع مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين في منطقة ناغورني قره باغ، لتعكسا التوترات بين روسيا وتركيا في المنطقة، خاصة مع تزاديت التوترات التي تسببت بها أنقرة مؤخرا.

وشنت أذربيجان حملة قصف على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية بعد أن زعم الانفصاليون الأرمينيون إسقاط مروحيتين عسكريتين تابعتين للجيش الأذربيجاني، مما زاد من احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا اللتين انخرطتا على مدى عقود في نزاع للسيطرة على ناغورني قره باغ.

وأعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة بعد الاشتباكات، وتبادلت الدولتان الاتهامات بشأن اندلاع الاشتباكات التي سقط فيها قتلى من الجانبين.

وأوضح الإعلامي السوري، وخبير العلاقات الدولية، محمود حاج علي، طبيعة الصراع الدائر بين أرمينيا واذربيجان وعلاقة تركيا وروسيا وإيران بهما، مشيرا إلى أن ما حصل مؤخرًا يأتي في سياق المناوشات بين البلدين الذي كان ظاهرها انتخابات مارس 2020، وباطنها هو سياسي وعسكري.

وذكر "علي" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن سكان الإقليم من الأرمن يسعون لتحقيق حلمهم في الاتحاد مع أرمينيا، لكن موقع هذا الإقليم التجاري الواصل بين جورجيا وأرمينيا وأذربيجان جعل مهمة إلحاقه بأحد الأطراف صعباُ.

وقال إن أذربيجان عادت لتكون اليوم أحد النقاط الأساسية للصراع بين تركيا وأوروبا، فتطورات الوضع في سوريا وليبيا، دفع روسيا بأرمينيا لتحريك ملف كارا باغ، والذي بطبيعة الحال سيؤثر على الأداء العسكري والسياسي والدبلوماسي لتركيا، خاصة أن مفاوضات ستجري في اسطنبول بما يخص النفط.

وأشار إلى أن علاقة بين تركيا وأذربيجان قوية، فتركيا أول دولة اعترفت باستقلال أذربيجان عن الاتحاد السيوفيتي، وأكبر دولة داعمة لها في إقليم كارا باغ، واللغة الأذرية اللغة الأقرب للتركية.

وبين أن فرنسا وأوروبا ينظران لتنامي التوترات التركية على أنه سينعكس على دول الجوار، وأهمها وأولها أذربيجان، وفي نفس الوقت تدرك أوروبا وروسيا أيضًا خطورة الإنزلاق لحرب هناك.

وأضاف:" تعترض أذربيجان على صفقات التسليح الروسية لأرمينيا، وغنى أذربيجان بالنفط والغاز جعلها تقوم بزيادة التسليح العسكري 20 ضعف خلال العقدين الماضيين، وأصبح باستطاعة أذربيجان الوصول للعمق الأرمني".

وأشار إلى أن هناك صفقات أسلحة بين أذربيجان واسرائيل، موضحا أن الأخيرة لا تدعم المزاعم الأرمنية في مذبحتهم، لأنها تريد أن تكون الوحيدة التي تعرضت للاضطهاد والمذابح، وهذا يقلق روسيا التي تدعم أرمينيا عسكريا، ناهيك عن صفقات النفط والغاز بين أذربيجان واسرائيل.

أما عن فرنسا وعلاقتها بالأمر، فبين "علي" أنها تدعم ادعاءات الأرمن في مذبحتهم المزعومة، والتي تستغلها دائمًا ضد أذربيجان وتركيا، وتأخذ دور المدافع عن أرمينيا.

وبالنسبة إيران، فقال الإعلامي السوري، إن إيران شريكًا تجاريًا رائدًا لأرمينيا ضد أي تحالف تركي - أذري – جورجي، ففي إيران جالية أرمنية كبيرة وذات نفوذ.

وأوضح أن أساس الصراع بين الدولتين يعود لعام 1921 إثر احتلال روسيا البلشفية كلا من أذربيجان وأرمينيا، وتأسيسها فيهما حكومتين شيوعيتين تخضعان لها، لتعلن موسكو حكما ذاتيا لـ"قرة باغ" الأذرية، ذات الأغلبية الأرمنية، وتزرع بذلك نواة توتر بين البلدين ما يزال قائما.

وتابع:"في عام 1987 دخلت المنطقة منحدر العنف، فمع تداعي الاتحاد السوفييتي، أقر زعيمه آنذاك، ميخائيل جورباتشوف، إصلاحات منحت الأرمن في قرة باغ صلاحيات أوسع، لكن ذلك أعقبه تصعيدهم، على مستوى الشارع، والمطالبة بالانضمام إلى أرمينيا، ما أشعل التوتر مع الأذريين.

وفي عام 1988، طلبت الإدارة الأرمنية لقره باغ رسميا الانضمام إلى أرمينيا، لتبدأ مواجهات دامية على مدى أشهر، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وفي عام 1990، أرسل جورباتشوف 26 ألف جندي لقمع مظاهرات في أذربيجان تطالب بالاستقلال عن الاتحاد السوفييتي، وسقوط عشرات القتلى فيما سمى بـ كانون الأسود

واستطرد المحلل السياسي حديثة بقوله:"مع انهيار الاتحاد السوفييتي 1991 ونيل ياريفان وباكو الاستقلال، أعلنت الأخيرة إنهاء الحكم الذاتي لقرة باغ، لكن الإدارة الأرمنية فيها سارعت إلى إعلان "الاستقلال"، مشعلة فتيل الحرب".

وفي 1992، أعلنت أرمينيا الحرب على أذربيجان وارتكبت مجازر فاقت 30 ألف قتيل في مذبحة خوجلي، استمرت الحرب سنتين وأسفرت عن تهجير مليون شخص معظمهم من الأذريين

وأوضح أن الولايات المتحدة أجرت اتفاق بين الطرفين لكنها رفضت شعبياُ، وبعدها لم تهدأ المناوشات وكان أكبرها حرب الأربع أيام في اقليم قره باغ التي راح ضحيتها أكثر من ٢٠٠ قتيل

