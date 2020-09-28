شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة مستبعدة من انتخابات النواب بسبب تحليل الحشيش: نسبة المخدر ضعيفة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ريهام عبد الفتاح، المرشحة عن دائرة ومركز ومدينة أسيوط، إن نسبة المخدر التى وجدت فى التحليل الخاص بها الدم ضعيفة جدا، قد تكون ناتجة من شم رائحة بعض الدخان الذى يحمل الحشيش، لافتة إلى أن العينة التى أخذت منها أكدت أنها إيجابية لمخدر الحشيش.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، بـ برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها طالبت بأخذ عينة جديدة للتأكد من صحة العينية، ولكن تم رفض، طلبها، لافته إلى أنها قامت بإعداد تحليل مخدرات فى أحد المعامل الخاصة، ودخلت معها الطبيبة الحمام، للتأكد من أن العينة خاصة بها، وثبت أن العينية سلبية وأنها لا تتعاطى مخدر الحشيش، منوهة: "القول بأنى أتعاطى مخدر الحشيش أمر مشين لى ولعائلتى".

وفى سياق أخر أثبتت نتيجة تحاليل المخدرات بمديرية الشئون الصحية فى كفر الشيخ، تعاطى أحد المرشحين لمجلس النواب للمواد المخدرة، وأجرى الكشف الطبى على 270 مرشحاً لمجلس النواب، وعدل عن التقديم للانتخابات ومنهم من أعلن عدم ترشحه وعددهم 114 برغم إجراء الكشف الطبى عليهم.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد من تقدموا لإجراء الكشف الطبى من الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب، 270 مرشحًا محتملًا.

وأكد المستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على تلقى طلبات راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بكفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن عدد من تقدموا بأوراقهم للجنة تلقى الطلبات 156 مرشحاً فى أربع دوائر تضمهم محافظة كفر الشيخ.