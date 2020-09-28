بومبيو يبحث مع أمين الناتو توترات شرق المتوسط .. ويزور اليونان غدا

أجرى وزير الخارجية الأميركى، مايك بومبيو، الذى يصل إلى اليونان فى زيارة رسمية صباح غد الاثنين، محادثة حول التوترات فى شرق البحر المتوسط مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ونشر بومبيو تغريدة أثناء توجهه إلى اليونان، قال فيها: "سعدت بالحديث اليوم الى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لمناقشة خفض التصعيد فى شرق البحر المتوسط والتأكيد على أهمية وحدة حلف الناتو".

ومن المقرر أن يصل بومبيو إلى تيسالونيك، ثانى أكبر مدن اليونان، بعد منتصف ليل الأحد فى المحطة الأولى من رحلة تستغرق خمسة أيام إلى أوروبا، تشمل زيارات إلى إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.

وأشار بيان مسبق لوزارة الخارجية أن بومبيو سيلتقى رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس لتجديد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن والسلام والازدهار فى شرق البحر المتوسط والاحتفاء بأكثر حقب العلاقات الأميركية اليونانية قوة منذ عقود.

وسيغادر بومبيو فى وقت لاحق الاثنين لزيارة قاعدة الناتو البحرية فى خليج سودا، وسيقوم بجولة فى المنشأة يوم الثلاثاء ويتناول الغداء مع ميتسوتاكيس فى مقر إقامة الأخير، حيث سيصدر الاثنان بيانا مشتركا.

ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية الأميركية اليونان صباح الأربعاء متوجها إلى روما.