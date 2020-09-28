ترامب عن تحقيق نيويورك تايمز حول تهربه الضريبي: مختلق وسأكشف الحقيقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن تقرير صحيفة نيويورك تايمز، حول الضرائب، مختلق.

وقال ترامب إنه يدفع اموالا كثيرة كضرائب وسيكشف عن وثائقه حال انتهاء مراجعة هيئة الضرائب.

وقالت صجيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحقيق جديد لها إن الرئيس الأمريكي دفع ٧٥٠ دولار كضرائب للحكومة الاتحادية في ٢٠١٦ ومثلها في ٢٠١٧ ولم يدفع اي ضرائب في عشر سنوات من اخر ١٥ عاما سبقهما لانه ادعى انه خسر اكثر مما جنى.

وأضاف التحقيق أن ترمب نجح في لعب دور قطب الاعمال الناجح دون ان يكون كذلك في الحياة الفعلية.

ودافع دون ماكجان، المستشار السابق للبيت الأبيض الذي يُنسب إليه الفضل كمهندس تحول الرئيس الامريكي دونالد ترامب في القضاء الفيدرالي، عن ترشيح إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، معلنًا أن القاضي المحافظ الذي فحصه كان "الشخص المناسب في الوقت المناسب".

ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن ماكجان، في ظهور علني نادر يوم الأحد، أوضح أيضًا سبب اعتقاده أن ترامب يستحق أربع سنوات أخرى في السلطة، على الرغم من أنه أثار غضب رئيسه السابق الذي ألقى باللوم عليه في عدم حمايته من تحقيق مولر، وبحسب ما ورد، بعد أن قارن ترامب الغاضب بكينج كونج.

"لقد وعد قضاة في قالب أنطونين سكاليا ، عدالة عظيمة وفقا لما قال ماكجان لقناة سي بي إس في مواجهة الأمة.

واستقال ماكجان في أكتوبر 2018، وسط تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التأثير الروسي على إدارة ترامب ، والذي تعاون معه مكجان على نطاق واسع كشاهد.