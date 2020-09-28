بعد وصفه بـ كينج كونج .. مستشار سابق للبيت الأبيض يدافع عن ترامب: يستحق ولاية جديدة

دافع دون ماكجان، المستشار السابق للبيت الأبيض الذي يُنسب إليه الفضل كمهندس تحول الرئيس الامريكي دونالد ترامب في القضاء الفيدرالي، عن ترشيح إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، معلنًا أن القاضي المحافظ الذي فحصه كان "الشخص المناسب في الوقت المناسب".

ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن ماكجان، في ظهور علني نادر يوم الأحد، أوضح أيضًا سبب اعتقاده أن ترامب يستحق أربع سنوات أخرى في السلطة، على الرغم من أنه أثار غضب رئيسه السابق الذي ألقى باللوم عليه في عدم حمايته من تحقيق مولر، وبحسب ما ورد، بعد أن قارن ترامب الغاضب بكينج كونج.

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"لقد وعد قضاة في قالب أنطونين سكاليا ، عدالة عظيمة وفقا لما قال ماكجان لقناة سي بي إس في مواجهة الأمة.

واستقال ماكجان في أكتوبر 2018، وسط تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التأثير الروسي على إدارة ترامب ، والذي تعاون معه مكجان على نطاق واسع كشاهد.

وأكد تقرير مولر أن ماكجان رفض أوامر من الرئيس بفصل المستشار الخاص.