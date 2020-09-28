نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اعتبارا من أكتوبر".. فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الليبية الإفريقية للطيران، اليوم الأحد، عن فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس بعد قرار السلطات في البلدين وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم.
وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "مشاورات تمت مع الجانب التونسي، وتقرر على إثرها فتح المجال الجوي بين البلدين على نحو تدريجي حسب البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين، وذلك اعتبار من بداية أكتوبر المقبل".
وأوضحت أن "الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ تطبيقها بدءا من يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري".
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