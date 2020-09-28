خطوات الاستعلام عن رخصة العمل وتجديدها إلكترونياً

الاستعلام عن رخصة العمل ، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة معرفة صلاحية رخصة العمل الخاصة بك، وذلك تسهيلاً للمقيمين بالمملكة، وتوفير تلك الخدمات بشكل إلكتروني مما يُسهل الحصول على تلك الخدمات، حيث سنتعرف على طريقة الاستعلام وكذلك توضيح الرسوم اللازمة لتنفيذ تلك الخدمة.

الاستعلام عن رخصة العمل

تُعد رخصة العمل هي الوثيقة الرسمية التي من خلالها يمكن للوافدين الحصول على العمل بأجور مُجزية، لذلك يجب على جميع الوافدين على أرض المملكة التعرف على طريقة معرفة ما إذا كانت رخصة العمل لديهم صالحة أم قد انتهت فترة الصلاحية، ومعرفة رسوم التسديد الخاصة بالتجديد.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

يمكن للمقيمين على أراضي المملكة التعرف على صلاحية رخصة العمل الخاصة بهم من خلال رقم الإقامة، وذلك كالتالي:

أولاً يلزم الدخول إلى موقع وزارة العمل بالمملكة.

بعد الدخول قم باختيار “خدمات الوزارة” .

. ثم اختر “دليل الخدمات” .

. يظهر لك عدة اختيارات، اختر منها “إصدار وتجديد رخصة العمل” .

. بعد الضغط عليها، قم بالنقر على “بدء الخدمة” .

. يظهر لك مربع البيانات الذي يجب توفير البيانات المطلوبة به مثل (رقم الإقامة الخاص بك، رقم السداد).

قم بإدخال رمز التحقق الموجود بالصورة.

الموجود بالصورة. ثم قم بالنقر فوق “بحث”.

بعد ذلك يظهر لك جميع البيانات التي تحتاج إليها، والمتعلقة برقم الإقامة الخاصة بك ومنها مدة صلاحية رخصة العمل، وكذلك موعد التجديد في حين انتهاء الفترة المتاحة لها.

تجديد رخصة العمل

يجب على العامل تجديد رخصة العمل الخاصة به قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة، حتى يتمكن من مواصلة العمل بالمنشأة التي يعمل بها، لذلك سنقوم بتوضيح كيفية تجديد صاحب العمل رخصة العمل للعمال الذين يعملون بالمنشأة الخاصة به، بعد معرفة طريقة الاستعلام عن رخصة العمل، وهي كالتالي:

يقوم صاحب العمل بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

.يقوم باختيار خدمات الوزارة.

يختار تجديد رخصة العمل.

يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة مرور الدخول الخاصة به.

يقوم بتوفير البيانات الخاصة للعامل المراد تجديد رخصته.

بعد ذلك يقوم بالضغط على “إرسال” .

. يتم ظهور رقم الخاص بسداد رسوم الخدمة.

يتم تسديد المبلغ المطلوب في أي بنك من بنوك المملكة.

بعد ذلك تقوم بالذهاب لمكتب العمل للحصول على رخصتك الجديدة.

وبذلك يكون قد اتضح لنا طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل بالمملكة، وكذلك معرفة طريقة تجديدها إلكترونياً.