دعم الشرعية فى اليمن يعلق على اتفاق تبادل الأسرى

رحب المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد في الرياض اليوم: "قيادة القوات المشتركه للتحالف تقدم جزيل الشكر والامتنان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلت في هذا الجانب فيما يخص اتفاقية الأسرى، التي تعد امتدادًا لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم، كما أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وبحضور أطراف النزاع مابين الحكومة الشرعية والحوثيين وبمشاركة قوات التحالف بأنه سيكون هنالك تبادل 1081 أسيرا، وستقوم الحكومة الشرعية بإطلاق 618 أسيرا، بينما سيقوم الطرف الآخر بإطلاق عدد 400 أسير، من ضمنهم عدد 15 أسيرا من الجنود السعوديين وعدد 4 أسرى من القوات السودانية".

وأكد العقيد المالكي أن موضوع الأسرى هو محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية وفي دول التحالف.

أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأنه تم التوقيع على اتفاق لإطلاق سراح 1080 أسيرا محتجزين لدى الحكومة وجماعة "أنصار الله" الحوثية، بينهم 19 أسيرا سعوديا كدفعة أولى.

وأضاف أن "اتفاق التبادل يشمل الإفراج عن 4 طيارين سعوديين من بين 19 جنديا محسوبا على السعودية، كانوا أسروا في مدينة حرض في صعدة، في نقطة حدودية سيطرت جماعة أنصار الله عليها". كما لفت إلى أن عددا من السودانيين يوجدون بين الأسرى.

وبدأت يوم الجمعة محادثات في مدينة مونترو السويسرية بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله"، فيما أكدت وسائل إعلام يمنية وجود بوادر انفراج في ملف الأسرى.

يذكر أن ثلاث جولات سابقة رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين، فشلت في إنهاء معاناة الآلاف من الأسرى والمعتقلين.

وكانت القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أفرجت يوم الثلاثاء الماضي عن المرجعية الدينية يحيى الديلمي، في إطار صفقة تبادل أطلقت صنعاء بموجبها سراح ابن نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر، بوساطة محلية.