العربية تكشف تفاصيل اجتماع الغردقة حول ليبيا

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن اجتماع الغردقة بشأن الأوضاع في ليبيا ركز على تثبت وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.

وقالت المصادر إن الاجتماع بحث نزع السلاح ووقف تدفق المرتزقة إلى الأراضي الليبية، وبحث توحيد عمل المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.

كما اتفق اجتماع الغردقة حول ليبيا على بحث المناصب السيادية بعد اختيار الحكومة الليبية الجديدة.

وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن الأمم المتحدة ترفض استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميًا إلى ليبيا.

وقالت ويليامز في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أسباب القلق في ليبيا باقية رغم التطورات المشجعة في المفاوضات، مشيرة إلى أن نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير.

وأوضحت ويليامز أن الأمم المتحدة حصلت على تعهدات من رئيس حكومة الوفاق المستقيل، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن أحد المواضيع المقترحة على الطاولة هو نزع السلاح.