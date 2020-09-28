اليونان .. وفاة أول مهاجر بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة

وقال المسؤول، إن المتوفى وهو أفغانى عمره 61 عاما وأب لطفلين، كان يعيش فى مخيم ملاكاسا للمهاجرين شمالى أثينا وعولج فى مستشفى بالعاصمة وتوفى هناك، وأضاف أن السلطات تعكف على تتبع مخالطيه.
ومنذ السابع من سبتمبر تم فرض الحجر الصحى على مخيم ملاكاسا الذى يأوى نحو ثلاثة آلاف مهاجر بعد أن أثبتت الفحوص وجود حالات إصابة به.
وتم تطويق أماكن أخرى للمهاجرين فى اليونان أو تقييد تنقل قاطنيها لمنع انتشار الفيروس. ويعيش نحو 110 آلاف مهاجر فى منشآت للاجئين فى اليونان، يسنهم 40 ألفا يعيشون فى مخيمات مكتظة فى خمس جزر.
وشب حريق فى مخيم للمهاجرين فى جزيرة ليسبوس هذا الشهر، مما أدى إلى تقطع السبل بنحو 12 ألفا نقل معظمهم إلى مخيم مؤقت على الجزيرة.
وسجلت اليونان 218 حالة إصابة بكوفيد-19 اليوم الأحد فضلا وثلاث وفيات، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 17444.
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